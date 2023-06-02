Главы МИД Ирана и РФ обсудили вопросы двусторонней, региональной и международной повестки

Главы внешнеполитических ведомств БРИКС ранее рассмотрели концепцию расширения группы

КЕЙПТАУН /ЮАР/, 2 июня. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях совещания министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Кейптауне. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, стороны обсудили несколько вопросов двусторонней, региональной и международной повестки, представляющих взаимный интерес.

Ранее в пятницу в Кейптауне прошла встреча "Друзей БРИКС" на уровне министров иностранных дел, в ходе которой обсуждались различные формы сотрудничества между БРИКС и заинтересованными во вступлении в данное объединение странами. В ней приняли участие главы МИД стран БРИКС и 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в группу: Аргентины, Бангладеш, Венесуэлы, Габона, Демократической Республики Конго, Египта, Индонезии, Ирана, Коморских Островов, Кубы, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Накануне в Кейптауне состоялось заседание глав внешнеполитических ведомств БРИКС, на котором они, в частности, рассмотрели концепцию расширения группы. Министры приняли решение направить документ на доработку, дав указание шерпам представить его к запланированному на август 15-му саммиту объединения.