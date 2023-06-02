В США заявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений ДСНВ

В Белом доме сообщили, что продолжат уведомлять Москву о пусках баллистических ракет и учениях стратегических сил

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если к этому готова и Россия. Об этом заявил в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы придерживаться ключевых [количественных] ограничений, если Россия также готова", - сказал он.

По словам Салливана, США готовы к разработке с РФ договоренностей на смену ДСНВ на период после 2026 года, несмотря на нынешние противоречия.

"Вместо того, чтобы ждать, когда мы разрешим все свои двусторонние разногласия, США готовы начать работу с Россией по управлению ядерными рисками и по соглашению о контроле над вооружениями на период после 2026 года", - сказал он.

Салливан заявил, что Вашингтон продолжит уведомлять Москву о пусках своих баллистических ракет и учениях стратегических сил.

"Соединенные Штаты готовы участвовать в новых многосторонних усилиях по контролю над вооружениями, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, [в формате] "пятерки лидеров": Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция", - сказал помощник американского президента.