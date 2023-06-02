2 июня, 14:01

В Белом доме заявили, что США не нужно увеличивать число своих ядерных боезарядов

По словам помощника американского президента Джейка Салливана, "ключ к эффективному сдерживанию - быть лучше, а не больше"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США считают, что им не нужно увеличивать число своих ядерных боезарядов, чтобы успешно сдерживать потенциальных противников. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Хочу сказать ясно: США не нужно увеличивать свои ядерные силы, чтобы они превысили в численном отношении общую численность сил наших соперников, чтобы обеспечить их сдерживание. Мы делали это и выучили этот урок. США для сдерживания также не надо размещать все более опасное ядерное оружие. Ключ к эффективному сдерживанию - быть лучше, а не больше", - сказал он. 

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