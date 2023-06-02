2 июня, 13:47,
обновлено 2 июня, 13:56

FT: директор ЦРУ совершил тайный визит в Китай в мае

По данным газеты, Уильям Бернс провел встречи с представителями разведсообщества КНР

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай в мае, в ходе которого провел встречи с представителями разведсообщества КНР. Об этом в пятницу проинформировала газета Financial Times со ссылкой на источники.

"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий коммуникации по разведывательным каналам", - заявил изданию один из американских чиновников. Белый дом и ЦРУ отказались комментировать эту информацию. 

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СШАКитайБернс, Уильям
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