Гаглоев и Нургалиев обсудили вопросы повышения обороноспособности Южной Осетии

Президент Южной Осетии и первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев также уделили внимание вопросам повышения заработной платы и налаживания системы пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры республики

ЦХИНВАЛ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев и первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев обсудили в ходе встречи в Москве вопросы повышения безопасности и обороноспособности Республики Южная Осетия. Об этом сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

"В Москве прошла встреча Алана Гаглоева с Рашидом Нургалиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы повышения безопасности и обороноспособности Республики Южная Осетия, ситуация на границе. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся обеспечения деятельности правоохранительных органов и силовых структур Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также было уделено внимание вопросам повышения заработной платы и налаживания системы пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры Южной Осетии.