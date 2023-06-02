Евросоюз пообещал странам Центральной Азии обучить их дипломатов

ЕС также пообещал им улучшить связи между аналитическими центрами и гражданским обществом

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Евросоюз пообещал странам Центральной Азии обеспечить обучение их дипломатов в Европе и улучшить связи между аналитическими центрами и гражданским обществом. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита Центральная Азия - ЕС, который прошел в Чолпон-Ате в Киргизии.

"Участники саммита подтвердили важность активизации контактов между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов из Центральной Азии в том числе в странах ЕС", - говорится в документе. Евросоюз на встрече представлял председатель Европейского совета Шарль Мишель.

В преддверии саммита глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил в Брюсселе, что Евросоюз намерен активизировать работу с соседними с Россией государствами, рассчитанную на долгосрочную перспективу. Он объяснил это необходимостью убедить эти страны не помогать подрывать попытки санкционной блокады РФ со стороны Запада.