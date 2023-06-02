Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО пока идут боевые действия

По словам украинского лидера, ни одну страну НАТО Киев не намерен "втягивать в войну"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока на территории страны идут боевые действия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал он на совместном с эстонским коллегой Аларом Карисом брифинге, видеозапись которого опубликована в Telegram-канале Зеленского.

Накануне украинский лидер на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.