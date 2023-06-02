2 июня, 13:59
Военная операция на Украине

Эмиссар правительства КНР предложил Европе задуматься над причинами украинского конфликта

Ли Хуэй заявил, что вне зависимости от того, в чем заключается причина украинского кризиса, "необходимо в кратчайшие сроки путем переговоров политическим путем восстановить мир"

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в пятницу предложил своим европейским коллегам задуматься над тем, почему возник украинский конфликт и Россия начала СВО. Эмиссар КНР заявил об этом, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил прояснить этот момент.

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"Когда я был в Европе, я предложил своим коллегам из европейских государств как следует поразмыслить над глубинной причиной украинского конфликта, - заявил он на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии в Пекине по итогам своей международной поездки.- Все они могут хорошенько подумать и сделать свой вывод".

По поводу причин СВО Ли Хуэй сослался на позицию российской стороны. "Вы спрашиваете, почему Россия предприняла подобные действия. Я вам отвечу одной фразой, <...>, которую мне сказали российские коллеги, - сообщил спецпредставитель. - Они начали СВО, чтобы защитить жизнь, имущество и безопасность населения Донбасса".

Как уточнил китайский дипломат, вне зависимости от того, в чем заключается причина украинского кризиса, "необходимо в кратчайшие сроки путем переговоров политическим путем восстановить мир".

Ли Хуэй 15-26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, ФРГ, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе этой поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как подтвердил спецпредставитель, было обсуждение украинского конфликта. 

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