Карл III прибыл в Румынию с частным визитом

Король Великобритании встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, другими представителями властей республики, гражданского общества и дипломатического корпуса

БУХАРЕСТ, 2 июня. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис принял в пятницу в своей бухарестской резиденции короля Великобритании Карла III, который совершает в страну частный визит.

Во дворце Котрочень прошла церемония официального приема, которая транслировалась на сайте президентской администрации, состоялась беседа тет-а-тет, а также встреча британского монарха с представителями румынских властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Выступая на приеме, Йоханнис поблагодарил Карла III за усилия по защите природы и богатого культурного наследия Румынии. Карл III выразил теплые чувства по отношению к Румынии и румынам, подчеркнув, что "чувствует себя как дома".

Прием в Котрочень - единственное официальное мероприятие в программе визита Карла III в Румынию. Как отметил посол Великобритании в стране Эндрю Нобль, визит носит частный характер, а встреча с румынским президентом - это "жест вежливости". Британский монарх прибыл в Румынию в пятницу, однако сколько времени он проведет в стране, не сообщалось.

Ранее принц Уэльский Чарльз неоднократно посещал Румынию. Ему принадлежит в стране около десяти объектов недвижимости, самый известный из которых - это дом в трансильванской деревне Вискри (уезд Брашов). С 2015 года в Румынии работает благотворительный Фонд принца Уэльского, задача которого - сохранение румынского архитектурного и аграрного достояния, поддержка устойчивого развития страны. Штаб-квартира фонда находится в деревне Вискри, которая внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Британская королевская семья имеет с Румынией и родственные связи. Известно, что хранительница румынской короны принцесса Маргарета - родственница супруга королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) принца Филиппа (1921-2021), а румынская королева Мария (1875-1938) была внучкой английской королевы Виктории и внучкой российского императора Александра II (1818-1881).