Заявление саммита ЕС - Центральная Азия не содержит упоминаний Украины или санкций ЕС

При этом председатель Евросовета Шарль Мишель поднимал оба вопроса

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Итоговое заявление саммита ЕС - Центральная Азия, который прошел в пятницу в Киргизии, не содержит ни одного прямого упоминания конфликта на Украине. В тексте распространенного в Брюсселе итогового заявления саммита также нет упоминаний о санкциях Евросоюза против России или предпринимаемых Москвой эффективных мер по преодолению попыток санкционной блокады со стороны Запада.

В то же время в своем выступлении на пленарной сессии саммита, которое показала онлайн пресс-служба Еврокомиссии, председатель Евросовета Шарль Мишель поднимал оба вопроса. "ЕС выступает против нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, защищая таким образом суверенитет и территориальную целостность всех стран мира", - утверждал Мишель. Одновременно глава Евросовета упомянул о важной роли, которую ЕС, по его словам, играет в других конфликтах, в частности в Косове.

Мишель также призвал страны Центральной Азии активно сотрудничать со спецпредставителем ЕС по вопросам санкций, который "назначен, чтобы обсуждать с каждой из ваших стран санкционные меры Евросоюза". Ранее в Брюсселе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель неоднократно подчеркивал, что главной задачей спецпредставителя ЕС по санкциям станет адресная работа с каждой страной, которая не поддерживает санкции Запада, чтобы "убедить их не помогать обходу европейских санкций".

В то же время в итоговом документе саммита подчеркивается, что Евросоюз намерен "активно использовать инвестиционную программу "Глобальный портал" (Global Gateway) для финансирования проектов в Центральной Азии". В конце апреля Боррель заявил в Европарламенте, что финансирование зарубежных стран по линии этой программы Евросоюз должен осуществлять лишь при условии, что эти государства "займут четкую позицию в отношении конфликта на Украине и подъема Китая".

В итоговом заявлении саммита также содержится абзац о том, что ЕС намерен помочь странам Центральной Азии с профессиональной подготовкой их дипломатов. "Участники саммита подтвердили важность активизации контактов между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов из Центральной Азии в том числе в странах ЕС", - говорится в документе.