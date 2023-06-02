Зеленский пожаловался, что устал из-за неработающих против России санкций

Президент Украины намерен начать публичную борьбу со странами Европы, которые не соблюдают рестрикции против РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что некоторые страны Европы не соблюдают санкции против РФ, и заявил о намерении начать публичную борьбу с этими государствами.

"Есть, к сожалению, государства во всем мире и на европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций, честно говоря, я даже немного устал в этой именно борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции", - сказал он на пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.

В этой связи украинский президент добавил, что происходит "какая-то ерунда". Однако он не пояснил, как именно намерен бороться.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает соответствующие решения. Затем Зеленский подписывает указы о введении их в действие. Если санкции затрагивают аспекты, регулируемые законами Украины, решение должна утвердить Верховная рада.

Кроме того, по инициативе Зеленского создана экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Она занимается разработкой предложений странам Запада по санкциям против РФ. Группа периодически публикует дорожные карты с перечнем российских деятелей и компаний, против которых, по мнению Киева, должны быть введены ограничительные меры в западных странах.