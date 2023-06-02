США выступили за новые подходы к контролю за передовыми военными технологиями

По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты также готовы вести за собой другие страны в разработке новых современных подходов к контролю над нарождающимися военными технологиями

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются выработки новых подходов к контролю за передовыми военными технологиями, включая искусственный интеллект, а также создание "защитных ограждений" применительно к космосу и киберпространству. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

"Мы добиваемся того, чтобы наши договоренности соответствовали угрозам, с которыми мы сталкиваемся сегодня и столкнемся завтра", - сказал советник американского лидера.

"К примеру, развертывание вооружений, основанных на передовых технологиях, создаст новые, взаимосвязанные и непредсказуемые сценарии эскалации [в случаях возникновения напряженности]. Поэтому мы работаем над тем, чтобы установить новые "защитные ограждения", особенно применительно к космосу и киберпространству. И, конечно, с приходом искусственного интеллекта (ИИ) вся эта картина становится только более сложной и вызывающей, требует новых подходов", - отметил Салливан.

"Подход, который мы рассматриваем, принимает во внимание технологии и инструменты, способные осложнить потенциальный ядерный конфликт - такие как гиперзвуковые вооружения и системы, работающие при помощи ИИ", - пояснил помощник главы американской администрации. В связи с этим он утверждал, что США готовы вести за собой другие страны в разработке новых современных подходов к контролю над нарождающимися военными технологиями "силой примера".