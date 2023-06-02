Болгарские политики договорились о составе нового правительства страны

Представитель ГЕРБ - СДС в новом правительстве Мария Габриэль в ближайшие девять месяцев будет вице-премьером и министром иностранных дел

СОФИЯ, 2 июня. /ТАСС/. Ведущие политические объединения Болгарии договорились о персональном составе нового правительства страны. Об этом в пятницу на брифинге сообщил кандидат на пост премьер-министра от блока коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" (ПП - ДБ) Николай Денков.

Переговоры вели блок коалиции ПП - ДБ, которая владеет мандатом на формирование нового кабмина, и коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС). "Завершили процесс переговоров, кабинет министров сформирован. Более того, Движение за права и свободы заявило о готовности поддержать конституционную реформу, для которой необходима поддержка двух третей парламента [160 депутатов]. В понедельник в 11 часов утра [совпадает с мск] я передам президенту Румену Радеву папку с исполненным мандатом", - сообщил Денков.

Кандидат на пост премьер-министра уточнил, что представитель ГЕРБ - СДС в новом правительстве Мария Габриэль в ближайшие девять месяцев будет вице-премьером и министром иностранных дел. После этого, по его словам, исходя из принципа ротации, согласованной в ходе переговоров, она должна занять пост главы правительства, а министром финансов станет сопредседатель ПП Асен Василев, а министром обороны станет Тодор Тагарев.

"Переговоры были исключительно тяжелыми, но мы настаивали, чтобы в правительство вошли профессионалы, способные выполнить свою работу качественно", - отметила Габриэль.

Досрочные парламентские выборы прошли в Болгарии 2 апреля. На них победил блок ГЕРБ - СДС: набрав 26,49% голосов, он получил 69 депутатских мандатов из 240. Блок ПП - ДБ набрал 24,57% голосов (64 мандата). Третье место заняла партия "Возрождение" (14,16%, 37 мандатов). Движение за права и свободы получило 13,72% голосов (36 мандатов), коалиция "Болгарская социалистическая партия за Болгарию" - 8,93% (23 мандата). Наименьшее количество депутатов (11) имеет партия "Есть такой народ", набравшая 4,11% голосов избирателей.

Эксперты полагают, что правительство ПП - ДБ вместе с ГЕРБ - СДС будет проводить евроатлантическую и антироссийскую политику, если получит поддержку парламентского большинства. Практически гарантировано, что Болгария будет играть более активную роль в оказании военной помощи Украине.