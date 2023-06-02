2 июня, 15:39

США ввели санкции против иранской фирмы и ее "дочки" в ОАЭ

Причиной стала их "роль в оказании содействия" властям в Тегеране в обеспечении цензуры в иранском сегменте интернета, сообщили в пресс-службе Минфина США

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании Arvan Cloud и ее дочерней фирмы ArvanCloud Global Technologies, которая базируется в Дубае, за их "роль в оказании содействия" властям в Тегеране в обеспечении цензуры в иранском сегменте интернета. Об этом объявила пресс-служба американского финансового ведомства.

Кроме того, согласно изложенной ею информации, в черный список вносят имена двух основателей Arvan Cloud. Оба в настоящее время занимают руководящие должности в компании. По версии правительства США, Arvan Cloud имеет "тесные отношения" со спецслужбами Ирана.

На практике применение ограничительных мер означает прежде всего блокирование находящейся в юрисдикции США собственности включенных в черный список и запрет на взаимодействие с ними американским физическим и юридическим лицам. 

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