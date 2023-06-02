2 июня, 15:44

Президенты стран "Бухарестской девятки" встретятся 6 июня в Братиславе

Во встрече также примет участие генсек НАТО Йенс Столтенберг

БРАТИСЛАВА, 2 июня. /ТАСС/. Президенты стран "Бухарестской девятки" (Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии) встретятся 6 июня в Братиславе, чтобы скоординировать позиции перед предстоящим в июле саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом в пятницу сообщил журналистам пресс-секретарь главы словацкого государства Мартин Стрижинец.

"По приглашению президента Словакии Зузаны Чапутовой в Братиславу во вторник, 6 июня, прибудут президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши и Румынии. Они [со времени образования формата "Бухарестской девятки"] встретятся уже в восьмой раз. Им предстоит скоординировать свои позиции перед саммитом Североатлантического альянса", - сказал Стрижинец.

Во встрече президентов "Бухарестской девятки", как отметил он, примет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Местом ее проведения станет Братиславский замок. Предстоит также обсуждение вопросов обеспечения безопасности в восточной части Евросоюза. "Речь пойдет и о негативных последствиях для восточноевропейских стран продолжающейся российской агрессии на Украине", - сказал Стрижинец.

Формат "Бухарестской девятки" был образован по инициативе президентов Польши и Румынии. Первый саммит глав государства, входящих в данное образование, состоялся в 2015 году в Бухаресте. 

Теги:
БолгарияЭстонияЧехияЛатвияЛитваРумынияСловакияВенгрияПольшаСтолтенберг, ЙенсЧапутова, Зузана
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