Парламент Никарагуа продлил разрешение на пребывание зарубежных военных, в том числе из РФ

Оно продлено на второе полугодие 2023 года

ГАВАНА, 2 июня. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Никарагуа одобрила инициативу продлить до конца года разрешение на пребывание в стране воинских контингентов иностранных государств, в том числе России. Документ опубликован в пятницу в официальном вестнике правительства.

Помимо России, в целях организации "обмена и гуманитарной помощи" в Никарагуа смогут по-прежнему допускаться "войска, морские и воздушные суда" ВС Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Сальвадора и США. Разрешение продлено на второе полугодие 2023 года.

Конституция Никарагуа допускает пребывание в стране иностранных военных. Соответствующий указ главы государства принимается на регулярной основе.