В Польше назвали сроки прибытия в страну первой партии танков Abrams

По данным Минобороны, они поступят в конце июня

ТАСС, 2 июня. Первая партия приобретенных Варшавой у Вашингтона американских танков Abrams прибудет в Польшу в конце текущего месяца. Об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и три ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Они прибудут в нашу страну в конце этого месяца", - сообщил министр.

В 2022 году Польша подписала соглашение с США о поставке 250 модернизированных танков M1A2 Abrams в 2025-2026 годах. Позднее в Варшаве сообщили, что достигли договоренности с Вашингтоном о поставке еще 116 танков M1A1, бывших в эксплуатации. Польские экипажи уже проходили обучение на подобных американских боевых машинах на территории страны в 2022 году.