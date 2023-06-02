2 июня, 15:52,
обновлено 2 июня, 16:34
Военная операция на Украине

В США сообщили, что Байден обсудит с премьерами Британии и Дании поставки F-16

Встречи состоятся на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудит на встречах с премьер-министрами Великобритании и Дании на следующей неделе долгосрочные нужды Украины в сфере безопасности, включая поставки F-16. Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Конечно, одна из тем, которой мы интересуемся и насчет которой президент хотел бы представить свои взгляды во время этих контактов - это долгосрочное потребности Украины в сфере безопасности. В связи с этим и идет речь о F-16", - сказал он.

Кирби подчеркнул, что дискуссии о F-16 с представителями этих двух стран будут идти именно в контексте долгосрочного планирования и обеспечения потребностей Украины в сфере безопасности в будущем. "Когда это война окончится - когда бы это ни случилось - необходимо, чтобы и тогда Украина имела возможность защитить себя и обеспечить свои потребности в безопасности, - продолжил он. - У нее все еще будет чертовски длинная граница с Россией, независимо от того, как все закончится".

Визит премьер-министра Дании Метте Фредериксен в США намечен на 5 июня. Визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в США планируется 8 июня. 

Теги:
УкраинаСШАДанияВеликобританияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация