На Украине появилась петиция за отстранение Кличко с поста мэра на время расследования

Решение приняли на время проведения расследования в связи с неудовлетворительной организацией работы бомбоубежищ Киева

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Петиция за отстранение мэра Киева Виталия Кличко от исполнения обязанностей на время проведения расследования в связи с неудовлетворительной организацией работы бомбоубежищ столицы зарегистрирована на сайте президента Украины.

На данный момент петицию поддержали 79 голосов из 25 тыс., необходимых для рассмотрения главой государства.

Автор петиции заявляет о "вопиющей безответственности ряда должностных лиц Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет Кличко Виталий Владимирович". "Учитывая тот факт, что вся административная вертикаль киевской власти подчинена председателю КГГА, именно на них возложены обязанности по обеспечению жизнедеятельности города и гражданской защиты населения, прошу вас отстранить главу КГГА Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей председателя КГГА на период проведения досудебного расследования правоохранительными органами", - говорится в петиции.

В середине мая жители ряда украинских городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. По данным украинского агентства ТСН, закрытым оказалось каждое второе укрытие. Многочисленные жалобы поступали и от жителей Киева. В начале недели Зеленский потребовал от местных властей обеспечить доступ в убежища, но в ночь на 1 июня киевляне вновь столкнулись с этой проблемой. В тот же день президент заявил, что столичные чиновники понесут за это ответственность, и пригрозил нокаутом, намекая на боксерское прошлое Кличко.

В свою очередь мэр 2 июня направил в правительство письмо с предложением уволить главу Деснянского района Киева Дмитрия Ратникова. Кроме того, он записал видеообращение, в котором предложил президенту страны разделить с ним ответственность, поскольку защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города, которых назначает лично глава государства. Он пожаловался, что у него нет полномочий не только уволить главу района, но даже объявить ему выговор. Мэр напомнил, что 9 из 10 глав районов Киева представляют пропрезидентскую партию "Слуга народа", а руководитель Киевской городской военной администрации назначен офисом президента.

Ситуация с бомбоубежищами в столице в очередной раз обострила давний конфликт Офиса президента с Кличко. Сам он считает, что за давлением на него стоят опасения команды Зеленского относительно его возможного участия в будущих выборах. По мнению экспертов, команда Зеленского делает все, чтобы снизить шансы нынешнего мэра столицы на будущий успех на президентских выборах. В этой борьбе офис президента опирается на поддержку США, которые не хотят видеть у власти Кличко, поскольку он является креатурой Германии.