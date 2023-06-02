Белый дом: Запад уверен, что передал ВСУ все необходимые для контрнаступления вооружения

В перспективе приоритетом военных поставок Киеву будут оставаться средства ПВО, сообщили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Запад полностью уверен в том, что передал Украине все вооружения, которые ей были нужны для контрнаступления. Об этом заявил на брифинге в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы полностью уверены, что удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления. Когда оно начнется, зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное. Когда я говорю "мы", я подразумеваю не только Соединенные Штаты, но и наших союзников и партнеров".

Он добавил, что Запад готов поставлять Украине в предстоящие месяцы оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых РФ и использованных. "[Украине] необходимо пополнять запасы. И мы готовы до конца этого года продолжать поставлять Украине возможности, системы, оружие, артиллерию и боеприпасы, которые понадобятся им для проведения операций в ближайшие месяцы", - отметил он.

Представитель СНБ подчеркнул, что в перспективе приоритетом военных поставок коллективного Запада Украине будут оставаться средства ПВО. "Средства противовоздушной обороны на протяжении долгого времени были приоритетными. <...> Не вижу на горизонте ничего, что заставило бы нас перестать отдавать приоритет противовоздушной обороне", - пояснил Кирби.

В среду США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $300 млн. В него вошли в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS.