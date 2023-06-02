Лидер косовской оппозиционной партии призвал к отставке премьера непризнанного Косова

Как считает Рамуш Харадинай, Альбин Курти "представляет опасность для Косова"

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Бывший премьер непризнанного Косова и председатель оппозиционного "Альянса за будущее Косова" (АБК) Рамуш Харадинай призвал к отставке нынешнего главы правительства Альбина Курти. По мнению политика, ситуация в непризнанной республике сейчас складывается едва ли не худшая с 1999 года.

"Я крайне обеспокоен из-за ситуации в стране [в Косове]. Сегодня хуже всего с 1999 года. Курти несет прямую ответственность за эту ситуацию", - заявил Харадинай по итогам заседания президиума АБК. Его слова приводит в пятницу сербское издание Danas.

По мнению Харадиная, премьер Курти в настоящий момент "представляет опасность для Косова". "Поэтому он [Курти] должен уйти", - убежден политик. "Каждый день его дальнейшего пребывания во главе правительства несет вред и опасен для страны", - добавил он.

Обострение обстановки на севере Косова

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.

Вучич также ранее отмечал, что сербы в прошлом четыре раза участвовали в выборах, организованных Приштиной, и это не вызывало никаких проблем до тех пор, пока к власти в Косове не пришел Курти. По словам сербского президента, Курти "не дал сербам участвовать в референдуме, организованном Белградом, не дал участвовать в парламентских выборах и, что важнее, не добился успеха в создании Сообщества сербских муниципалитетов, что было условием для участия сербов в местных и парламентских выборах, организованных Приштиной".