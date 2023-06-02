В ОАЭ заявили, что отношения Москвы и Абу-Даби основаны на взаимопонимании и уважении

Они демонстрируют стремительный рост, подчеркнул глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян

ДУБАЙ, 2 июня. /ТАСС/. Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов основаны на взаимопонимании и уважении. Об этом заявил в пятницу глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе встречи с его российским коллегой Сергеем Лавровым в Кейптауне.

"В ходе встречи они обсудили дружеские отношения и стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ, а также пути их укрепления во всех областях", - говорится в заявлении, текст которого распространило информационное агентство WAM.

Абдалла бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что "отношения между ОАЭ и Россией основаны на взаимопонимании, уважении, плодотворном и конструктивном сотрудничестве и демонстрируют стремительный рост, особенно после подписания [декларации] о стратегическом партнерстве между двумя странами в 2018 году". Глава МИД также указал на "стремление двух дружественных стран развивать отношения и расширять горизонты сотрудничества во всех областях на благо своих народов".

В пятницу МИД РФ сообщил, что министры обсудили задачи по развитию сотрудничества в различных сферах, в том числе в области передовых технологий, энергетики, туризма и мирного освоения космоса. Кроме того, они затронули ситуацию в Сирии, Йемене и Ливии.

Встреча "Друзей БРИКС" прошла в Кейптауне на юго-западе ЮАР на следующий день после заседания в четверг глав МИД самого объединения. Во встрече в пятницу приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС и еще 12 государств Глобального Юга, которые выразили желание вступить в группу.