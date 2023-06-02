Госсекретарь США 6-8 июня посетит Саудовскую Аравию

Энтони Блинкен 7 июня примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Саудовскую Аравию 6 июня для обсуждения двустороннего сотрудничества и взаимодействия со странами Персидского залива. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

"Блинкен посетит Саудовскую Аравию 6-8 июня для обсуждения с представителями местных властей стратегического сотрудничества между двумя странами по региональным и глобальным вопросам, а также по спектру двусторонних тем, в том числе по теме взаимодействия в сфере экономики и безопасности", - говорится в сообщении.

7 июня Блинкен примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на котором будет обсуждаться сотрудничество стран региона с США. По данным Госдепа, на следующей день глава ведомства и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудят борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).