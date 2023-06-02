Зеленский заявил, что Украина оказалась в очереди за ЗРК Patriot

По словам украинского президента, европейская "коалиция" для передачи Киеву этих систем находится на начальном этапе формирования

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не может получить не только достаточное количество зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку.

"Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит", - сказал он на пресс-конференции после встречи в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.

Он добавил, что европейская "коалиция" для передачи Киеву систем Patriot находится на начальном этапе формирования. Инициативу о ее создании украинский президент продвигал 1 июня на саммите Европейского политического сообщества. "У нас были очень важные по этому поводу разговоры с Германией, Данией, Нидерландами, мы говорили также с лидерами ЕС", - добавил он.

При этом Зеленский признал, что некоторые страны, согласившиеся присоединиться к "коалиции", не располагают данными комплексами, чтобы передать их Киеву. "Они будут искать. И это очень важно, кто-то из них имеет такие возможности, а кто-то имеет другие возможности - политические, личные отношения со странами, у которых есть соответствующие системы ПВО, кто-то имеет финансы, то или иное влияние", - пояснил глава украинского государства.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Однако министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что ВСУ почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.

16 мая Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" поразили в Киеве ЗРК Patriot. Позже в Пентагоне выступили с утверждением, что он полностью отремонтирован. Всего украинские войска получали два ЗРК Patriot. Один из них был передан Соединенными Штатами, второй - совместно Германией и Нидерландами. Стоимость одной такой системы составляет порядка $1 млрд, каждая ракета для нее обходится примерно в $3-4 млн.