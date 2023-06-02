Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, состоялся телефонный разговор главы ведомства Закира Гасанова с заместителем министра обороны США Колином Калем

БАКУ, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов обсудил по телефону с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калем перспективы развития военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Стороны провели подробный обмен мнениями по двусторонним связям, ситуации в регионе и вопросам безопасности. В ходе телефонного разговора также были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества", - говорится в сообщении.