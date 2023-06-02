В Польше заявили о желании войти в цепочку поставок малых модульных ядерных реакторов

По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецого, Польша и Канада совместно развивают проекты в области мирного атома

ОТТАВА, 2 июня. /ТАСС/. Польша хочет в будущем стать звеном в цепочке поставок малых модульных ядерных реакторов (SMR). Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с канадским коллегой Джастином Трюдо.

По словам Моравецого, Польша и Канада совместно развивают проекты в области мирного атома, в том числе компании двух стран тесно взаимодействуют в создании малых модульных ядерных реакторов. "Мы хотим войти в SMR-технологии не только как потребители, но и как часть цепочки поставок", - констатировал польский премьер.

Ранее польская компания KGHM заключила с американским производителем малых модульных реакторов NuScale Power LLC соглашение, которое касается подготовки к реализации проекта создания в Польше ядерных источников энергии. Соглашение касается развития ядерных технологий в виде модернизации существующих угольных турбин или создания новых источников ядерной энергии в виде малых модульных реакторов мощностью по 72 МВт каждый.

KGHM планирует, что первый ядерный реактор будет запущен в 2029 году. Всего предполагается запустить шесть таких установок.

Ранее другие крупные польские компании заявили о планах развивать проекты, опирающиеся на малые модульные реакторы. Среди них нефтеперерабатывающая компания Orlen.