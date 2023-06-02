Белый дом сообщил о намерении США сохранять войска в Сирии

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, американские войска находятся в республике для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют сохранять свое военное присутствие в Сирии и готовы обеспечивать его защиту. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

На его взгляд, американские войска находятся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "Данная миссия сохраняет актуальность. И пока данная миссия сохраняет актуальность, наш верховный главнокомандующий будет держать в центре нашего внимания, в центре внимания наших войск противодействие этому (группировке ИГ - прим. ТАСС)", - сказал Кирби.

"Не могу говорить о том, что <...> другие действующие лица в регионе могут думать об этом присутствии, о том, что они могут попытаться предпринять. Мы все равно будем концентрировать на этом внимание. И это, кстати, включает в себя обеспечение надлежащей защиты нашего личного состава независимо от того, где он находится - в Ираке, Сирии или где бы то ни было еще в мире", - отметил представитель Белого дома. Он напомнил, что в сравнительно недавнем прошлом силы США в Сирии и Ираке "подвергались нападениям". "И мы отвечали. В некоторых случаях - очень быстро и очень-очень эффективно. Мы продолжим поступать таким образом", - подчеркнул сотрудник СНБ.

Утверждения разведки и газеты

Как утверждала в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведке и появившиеся в сети секретные документы Пентагона, противники США в Сирии, в частности Россия и Иран, разрабатывают стратегию вытеснения американских войск из региона. По этим данным, Тегеран якобы занимается вооружением сирийских боевиков для нападений на американские войска. Иран и его союзники якобы обучают их использованию более мощных фугасов, предназначенных специально для поражения американской военной техники. Подобный тип вооружений использовался против американских войск в Ираке. Газета сообщает, что испытание такого взрывного устройства, способного пробить танковую броню, прошло в конце января в Думайре на юго-западе Сирии. Как указано в документах, попытка применения такого оружия против американских военных была пресечена курдскими формированиями в феврале.

Как признала газета, в документах нет прямого указания на участие России в такого рода планировании. Однако, по мнению спецслужб США, Москва играет роль в усилиях по выдворению военнослужащих США с территории Сирии. Согласно документам, противники Соединенных Штатов работают над широкомасштабной кампанией, в которую будет входить организация народного сопротивления и поддержка стихийных движений для совершения атак на американские подразделения. По версии США, представители России, Ирана и Сирии на встрече в декабре 2022 года договорились о создании координационного центра управления данной кампанией.

Кирби отказался напрямую комментировать данные сведения, сказав, что не станет давать оценок публикациям, основанным на "утечке таких документов".