Обстрелы территории РФ и "прочный мир" по-американски. Ситуация вокруг Украины

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы российских территорий. В пятницу только в Шебекинском городском округе погибли 2 и были ранены 12 человек. Обстрелам подверглись также населенные пункты в Херсонской области и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не вступит в НАТО, пока на территории страны идет вооруженный конфликт. Он также заявил о нежелании втягивать в него страны альянса.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки поразили 96 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живую силу и военную технику в 73 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он добавил также, что подразделения отряда специального назначения "Ахмат" продолжают наступление на марьинском тактическом направлении, на донецком направлении наиболее активные действия Южной группировкой войск РФ велись в районе населенного пункта Авдеевка.

Всего за сутки ВС РФ уничтожили более 360 бойцов противника, а также значительное количество боеприпасов и техники.

Обстрелы продолжаются

За минувшие сутки с украинской территории был обстрелян Шебекинский городской округ. В результате обстрелов погибли 2 женщины, еще 12 человек получили ранения. По возможности проводится эвакуация жителей, однако, как отметил глава Шебекинского округа Владимир Жданов, провести масштабную эвакуацию с использованием автобусов невозможно из-за опасности новых обстрелов.

Минувшей ночью ВСУ выпустили 32 снаряда по 5 населенным пунктам Херсонской области. Кроме того, за прошедшие сутки 84 раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики: по ним было выпущено 575 снарядов. В результате этих ударов погибли 3 человека, еще 4 мирных жителя, в том числе 2 детей, получили ранения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Единый антироссийский ответ"

США разработали план единого антироссийского ответа "коллективного Запада" на случай военной эскалации между РФ и Украиной еще в 2021 году, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что тогда "США сделали все, чтобы успокоить Россию", предложив Москве два пути: дипломатии и агрессии. "В последнем случае мы пообещали три вещи: поддержать Украину, создать максимальные издержки для России, а также усилить НАТО. Одновременно мы скоординировали планы и стратегии по противодействию потенциальному вторжению России с партнерами в НАТО, G7 ("Группе семи" - прим. ТАСС), Евросоюзе и с другими союзниками по всему миру", - заявил он.

Санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на усталость от того, что некоторые страны Европы не соблюдают санкции против РФ, и заявил о намерении начать публичную борьбу с этими государствами. По его мнению, в сфере соблюдения антироссийских мер происходит "какая-то ерунда".

Зеленский сообщил также, что Украина не вступит в НАТО до тех пор, пока в стране идут боевые действия. Он отметил, что украинское руководство - "люди адекватные", поэтому "ни одну страну НАТО не будут втягивать в войну". Накануне украинский лидер на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

Комментируя слова Зеленского о стремлении Киева в НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это говорит о "неготовности, нежелании и неспособности" Украины решать существующие проблемы за столом переговоров. Песков добавил, что РФ будет добиваться обеспечения собственной безопасности, что исключает расширение НАТО к границам страны и вступление Украины в альянс.

США за мир

Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий приведут не к заключению "прочного и справедливого мира", а лишь к "потемкинскому миру", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Когда Россия "захочет работать над установлением настоящего мира", США вместе с союзниками и Украиной "дадут ответ", добавил он.

"Вместе с Украиной, союзниками и партнерами мы будем готовы к более широкой дискуссии о европейской безопасности, в рамках которой будет продвигаться стабильность и прозрачность и уменьшится вероятность конфликта", - отметил дипломат. Он добавил, что в ближайшие недели и месяцы США будут работать вместе с союзниками и всеми сторонами, которые поддерживают идею "справедливого и прочного мира" на Украине. Блинкен отметил, что США поддержат участие Китая, Бразилии или любой другой страны в переговорном процессе по Украине, но выработка условий мира невозможна без участия Киева.

Перспективы не просматриваются

Предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ. Песков обратил внимание, что со стороны как экспертов, так и представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, "о некоем мирном процессе". "Правда, в этих рассуждениях не звучит какая-то политическая воля к тому, чтобы принимать во внимание цели и озабоченности нашей страны. Для нас это является главным приоритетом", - подчеркнул пресс-секретарь.

Голоса миротворцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна принадлежит к лагерю мира и поэтому находится в явном меньшинстве в Евросоюзе, но все равно продолжит на всех форумах призывать к прекращению огня и началу переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что, помимо Венгрии, против продолжения военных действий на Украине активно выступают лишь Ватикан и Турция, есть еще "пара исключений в Евросоюзе", но все остальные страны ЕС рассчитывают, что конфликт может быть разрешен военным путем. Орбан указал, что Будапешт считает необходимым не допустить контрнаступления украинской армии, так как оно приведет лишь к новым жертвам, в первую очередь со стороны Украины.

Китай готов выступать посредником и продвигать мирный диалог с Москвой и Киевом, несмотря на сильные различия в позициях сторон в украинском кризисе, заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Однако, по его словам, Пекин не ожидает "мгновенных результатов" в этом процессе. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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