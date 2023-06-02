Действующий председатель ОБСЕ выступил за проведение новых выборов в Косове

Буяр Османи подчеркнул, что поддерживает диалог под эгидой Евросоюза

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи поддержал призывы к проведению новых муниципальных выборов в четырех округах на севере непризнанного Косова.

"Присоединяюсь к общим призывам к проведению новых муниципальных выборов, возвращению косовских сербов в структуры и к полному выполнению соглашений", - написал он в пятницу в Twitter. Османи подчеркнул, что поддерживает диалог под эгидой ЕС, и отметил готовность ОБСЕ оказать помощь.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что Франция и Германия призывают провести новые муниципальные выборы в четырех округах на севере непризнанного Косова.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК.

Брюссельское соглашение о нормализации отношений сторон было заключено 19 апреля 2013 года. Согласно документу, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии неоднократно заявлял, что Белград выполнил свою часть соглашения, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.