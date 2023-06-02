Госдеп сообщил об участии стран Центральной Азии во встрече коалиции по борьбе с ИГ

Она пройдет 8 июня в Эр-Рияде

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Несколько государств Центральной Азии намерены принять участие во встрече стран - участниц Глобальной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), которая пройдет 8 июня в Эр-Рияде под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщил в пятницу заместитель специального посланника США по вопросам борьбы с ИГ Иэн Маккэри.

"Коалиция работает с партнерами в Центральной Азии, чтобы помочь им обнаружить и остановить террористов, а также предотвратить распространение ИГ с территории Афганистана. Укрепление сотрудничества с регионом будет ключевым направлением для коалиции в ближайшие годы. И мы рады отметить, что несколько стран Центральной Азии, которые не входят в состав коалиции, направят своих представителей на министерскую встречу для участия в обсуждениях совместно с Энтони Блинкеном и нашей командой", - сказал он в ходе спецбрифинга, посвященного предстоящему визиту госсекретаря в Саудовскую Аравию 6-8 июня.

"Более 30 министров иностранных дел и десятки других высокопоставленных чиновников планируют принять участие в этой встрече в Эр-Рияде", - добавил Маккэри.

Как сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента, 7 июня Блинкен также примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, на котором будет обсуждаться взаимодействие стран региона с США.