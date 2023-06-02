Белый дом: лидеры США и Дании обсудят 5 июня подготовку пилотов ВСУ к применению F-16

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен рассмотрят вопросы "непоколебимой поддержки Украины"

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече в Белом доме 5 июня обсудят, в частности, подготовку пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден и Фредериксен обсудят "непоколебимую поддержку Украины". "И, я полагаю, наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16, будут одной из тем разговора", - сообщила Жан-Пьер.

"У лидеров широкая повестка для обсуждения в понедельник. Они проведут обзор наших усилий как союзников по НАТО и близких партнеров по укреплению трансатлантической безопасности и обеспечению экономического процветания", - отметила она.

На прошлой неделе Жан-Пьер сообщила, что Байден примет Фредериксен в Белом доме 5 июня. Как она тогда уточнила, лидеры обсудят вопросы, касающиеся укрепления "трансатлантической безопасности" и поддержки Украины.

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил 25 мая, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Он тогда отметил, что хочет "выразить особую признательность Дании и Нидерландам, которые решили возглавить европейскую коалицию по подготовке украинских сил к применению F-16".

Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.