В СНБО Украины прокомментировали слова эмиссара КНР о "дверях для переговоров" с Россией

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, Киев накрепко закрыл двери для переговоров с РФ и не собирается их открывать

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Украина накрепко закрыла двери для переговоров с Россией и не собирается их открывать. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, комментируя слова специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя.

"Мы двери не закрыли - мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу - что с [президентом РФ Владимиром] Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", - цитирует Данилова агентство РБК-Украина.

Секретарь СНБО заявил, что мнения других стран по переговорам обусловлены тем, что они отстаивают свои собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".

2 июня специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй указал, что Россия и Украина "не закрыли намертво двери для переговоров". "Российская сторона заявила, что никогда не была против мирных переговоров [с Украиной], РФ всегда поддерживала мирный путь урегулирования", - подчеркнул он. Как отметил эмиссар КНР, украинские власти заверили его, что "желают мира и дорожат им".

По его словам, на пути урегулирования конфликта на Украине существует "много трудностей и разногласий", однако "необходимо проявлять упорство, придерживаясь мирных методов". Он также заявил, что украинский конфликт можно прекратить путем остановки поставок вооружений в зону боевых действий.

Ли Хуэй с 15 по 26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, дипломатами указанных стран, включая министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.