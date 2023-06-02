Белый дом: США концентрируются на военной помощи Украине, а не на принятии ее в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер напомнила, что Вашингтон ранее выделил Киеву военную помощь на сумму $300 млн

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. США в данный момент концентрируют свое внимание на оказании военной помощи Украине, а не на принятии ее в НАТО. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается НАТО, мы привержены политике открытых дверей. Любое решение альянса должно приниматься 31 членом и страной, которая намерена вступить. <...> Но прямо сейчас, как мы уже много раз говорили, мы сосредоточены на том, что можем сделать для поддержки Украины", - сказала она.

Пресс-секретарь напомнила, что в среду Вашингтон выделил Киеву военную помощь на сумму $300 млн. "Мы были привержены [оказанию Киеву военной помощи] на протяжении последних 15 месяцев и продолжим в том же духе", - заключила Жан-Пьер.

В указанный пакет военной помощи вошли в том числе ПЗРК Stinger, системы ПВО Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и РСЗО HIMARS.