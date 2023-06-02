Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам установок для пуска ракет на $110 млн

В случае одобрения в число основных подрядчиков войдет компания Lockheed Martin

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Госдепартамент разрешил возможную продажу Нидерландам корабельных установок для пуска ракет Mk-41 и других систем примерно на $110 млн. Об этом сообщило в пятницу Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенциальную продажу "властям Нидерландов систем вертикального пуска Mk-41 <...> и связанного с этим оборудования примерно на $110 млн". По данным Вашингтона, представители королевства ранее запросили разрешение на приобретение у США восьми таких систем, а также различного оборудования и запчастей к ним. Нидерланды, как следует из документа, намерены использовать установки для оснащения кораблей своих ВМС.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

В число основных подрядчиков в случае одобрения войдет компания Lockheed Martin. Пентагон заверил, что продажа установок не повредит боеготовности США.