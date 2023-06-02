В ООН считают дипломатию вокруг КНДР единственным путем урегулирования ситуации в регионе

Замгенсека ООН Розмари Дикарло отметила, что отсутствие единства и действий в Совбезе организации не способствует замедлению негативного развития событий на Корейском полуострове

ООН, 2 июня. /ТАСС/. Урегулированию ситуации на Корейском полуострове поможет только дипломатия вокруг КНДР, а не изоляция. Об этом заявила в пятницу заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Ранее несколько стран запросили заседание в связи с недавними ракетными испытаниями Пхеньяна.

"Ключевые вопросы мира и безопасности, как ситуация на Корейском полуострове, должны быть пространством сотрудничества. Мы приветствуем приверженность Совета Безопасности ООН, выраженную в резолюции 2937, мирному, всеобъемлющему, дипломатическому и политическому решению ситуации на Корейском полуострове, - сказала замгенсекретаря всемирной организации. - Дипломатия, а не изоляция - единственный путь вперед".

По ее мнению, "отсутствие единства и действий в СБ ООН" не помогает замедлить негативное развитие событий в регионе. "КНДР ничем не сдержана, и другие стороны вынуждены сосредоточиться на военном сдерживании", - утверждает Дикарло.

"Я хотела бы вновь выразить нашу обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР. ООН готова оказать содействие КНДР в решении базовых потребностей уязвимых слоев населения", - сказала замгенсекретаря.

КНДР предприняла 31 мая попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника. Радио "Голос Кореи" со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса сообщило, что ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР отметили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.