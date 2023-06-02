2 июня, 20:25
Выборы президента Турции

Глава МИД Сербии посетит инаугурацию президента Турции

Мероприятие пройдет 3 июня

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетит 3 июня церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства республики.

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"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Ивица Дачич завтра, 3 июня, посетит Турцию, где в качестве посланника президента Сербии примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", - отмечается в документе.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом Турции обратился с просьбой оказать поддержку в вопросе стабилизации мира в регионе. Эрдоган со своей стороны отмечал, что готов оказать помощь в урегулировании ситуации на севере края.

Центризбирком Турции 1 июня обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, который состоялся 28 мая. Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получил 47,82% голосов. 

Теги:
ТурцияСербияЭрдоган, Реджеп ТайипДачич, ИвицаВыборы президента Турции
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