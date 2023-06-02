Иранские беспилотники нанесли удары по базам сепаратистов в Иракском Курдистане

Операцию провели для ликвидации террористической угрозы, сообщили в вооруженных силах страны

БЕЙРУТ, 2 июня. /ТАСС/. Командование сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщило в пятницу о возобновлении ударов по базам сепаратистских группировок в Иракском Курдистане. Об этом говорится в заявлении КСИР, переданном телеканалом Al Mayadeen.

"Беспилотные летательные аппараты были использованы в пятницу для нанесения ударов по позициям сепаратистов, - указывается в документе. - Операция была проведена с целью ликвидации террористической угрозы".

Ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи предупредил, что "территория соседнего Ирака не должна служить плацдармом для подрывной деятельности против Ирана". Он призвал Багдад положить конец присутствию антииранских группировок в пограничных районах.

В ноябре 2022 года силы КСИР несколько раз атаковали в иракской провинции Сулеймания лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана, которую в Тегеране считают террористической. Ракетным обстрелам подверглись объекты другой запрещенной в исламской республике организации - Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.

Операции против сепаратистов проводились в конце 2022 года на фоне антиправительственных волнений, которыми были охвачены населенные курдами регионы в Иране. Ожесточенные столкновения между правоохранительными силами и демонстрантами имели место в Сенендедже - административном центре провинции Курдистан, где власти арестовали свыше 570 человек. В Тегеране указали на причастность к погромам и беспорядкам сепаратистских курдских организаций, базирующихся в соседнем Ираке.