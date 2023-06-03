В Италии прошли акции против НАТО и отправки оружия на Украину

Манифестанты также собирают подписи, чтобы провести в стране референдум по вопросу передачи Киеву вооружений

РИМ, 3 июня. /ТАСС/. Манифестации против НАТО и направления оружия Украине прошли в нескольких городах Италии. Акцию поддержали различные общественные организации, включая комитет "Италия за мир", который наряду с другими занимается сбором подписей для проведения референдума по вопросу о поставках оружия Киеву.

Как сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС один из инициаторов референдума Уго Маттей, число собранных подписей превысило 150 тыс. "Мы планируем крупную акцию протеста по всей Италии, в том числе против информационной политики государственной телерадиокомпании RAI", - сообщил собеседник агентства.

Шествие за мир прошло в Триесте, оно завершилось у пунктов сбора подписей в поддержку проведения референдума, один из вопросов которого сформулирован как: "Ты поддерживаешь поставки оружия, которые только осложнят ситуацию на Украине, и экспорт вооружений, что нарушает права человека?". Референдум призван поспособствовать отмене принятых правительством решений. Для его проведения необходимо набрать 500 тыс. подписей.

Еще одна манифестация прошла в Кальяри, административном центре Сардинии. Участники требовали вывести базы НАТО с острова. Организаторы отметили, что день выбран неслучайно - 2 июня в Италии отмечается национальный праздник - День Республики. "Этот день должен символизировать суверенитет и независимость нашей страны, наша земля полностью подчинена, колонизирована", - сказала одна из организаторов Элена Арджиолас.

Ранее на Сардинии прошли учения НАТО с участием танков Leopard. Некоторые зоны на острове, который является популярным туристическим направлением, были перекрыты и изолированы из-за нахождения там военных объектов.