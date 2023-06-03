2 июня, 21:08
Санкции в отношении России

Вучич заявил, что не обсуждал с Зеленским санкции против России

Алексей Дружинин/ ТАСС
Президент Сербии Александар Вучич
© Алексей Дружинин/ ТАСС

Президент Сербии отметил, что позиция Белграда остается неизменной, вводить санкции в отношении Москвы не планируется

БЕЛГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в ходе краткой беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским на кишиневском саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в четверг они не затрагивали тему антироссийских санкций, Белград по-прежнему не собирается их вводить.

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Выступая в пятницу вечером в эфире телеканала Prva TV, Вучич ответил на просьбу ведущей прокомментировать критические высказывания, прозвучавшие в Сербии по поводу его рукопожатия с Зеленским. Он подчеркнул, что не видит проблемы во встрече с украинским президентом. "Что вы хотите, чтобы я не пожимал руку президенту большой страны, которая не признает Косово, которая ничего плохого Сербии не делала? Мы никогда не были врагами с Украиной, не являемся ими и сегодня", - сказал он.

"Почему мы должны вводить сейчас санкции из-за того, что я стоял четыре минуты, говорил с Зеленским и пожал ему руку? - продолжил Вучич. - Он не упоминал [санкции], человек вел себя уважительно, мы говорили о других вещах: о территориальной целостности, об ООН". Сербский президент отметил, что он впервые в жизни встретился с Зеленским, разговор, по его словам, был корректным.

При этом Вучич в очередной раз подчеркнул, что Белград не меняет своего решения по поводу отказа от ввода санкций в отношении РФ. "Как видите, Сербия не изменила своих решений спустя год и четыре месяца [после начала массового введения санкций против России]. Это уже 16 месяцев", - сказал он.

Саммит ЕПС проходил в четверг в Кишиневе. На мероприятие были приглашены 50 лидеров стран Европы. По словам Вучича, за время саммита он успел переговорить с 38 европейскими лидерами и провести 14 двусторонних встреч. 

Теги:
УкраинаРоссияСербияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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