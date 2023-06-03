Президент Чехии заявил, что не планирует посещать Тайвань

При этом Петр Павел отметил, что готов встретиться с главой тайваньской администрации на многостороннем международном мероприятии

ПРАГА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел на встрече с журналистами в пятницу вечером заявил, что не планирует посещать с визитом Тайвань, но не противится встрече с главой тайваньской администрации на каком-либо многостороннем международном мероприятии.

"Я сказал, что на своем посту решительно не планирую никакого официального визита на Тайвань и точно так же не буду приглашать [главу тайваньской администрации Цай Инвэнь] посетить с визитом Чехию. Но если бы мы оказались вместе на каком-либо многостороннем мероприятии, я бы не стал противиться встрече с ней. Это не противоречит тому, что я говорил до сих пор, и никак не противоречит принципам внешней политики нашего правительства по отношению к Китаю и Тайваню", - сказал Павел.

Глава администрации Тайваня в конце января поздравила Павела по телефону с победой на президентских выборах в Чехии. Прага и Тайбэй, как отметил после этого хозяин Пражского града, разделяют общие демократические ценности. Отношения между ними развиваются в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Чешские власти подчеркивают, что в государственной политике последовательно соблюдают "принцип одного Китая".