Секретарь Совбеза Украины заявил, что русскоговорящим людям "нет места в стране"

Алексей Данилов пообещал провести "зачистку"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Очередной скандал разгорелся на Украине после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире одного из телеканалов. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что таким людям не место в стране, пообещав провести зачистку.

"Недобиткам <...>, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине", - написал он в Twitter. Секретарь СНБО утверждает, что такие люди "должны быть и будут под корень зачищены и выкинуты отовсюду".

Данилов родился в Донбассе, где русский является родным языком, высшее образование он получил в Луганске, где и начинал карьеру. Бужанский, в свою очередь, посоветовал секретарю СНБО изучить Конституцию Украины и статью УК о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и других особенностей. "Рекомендовал бы Данилову <...> научиться уважать сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан, русскоязычных, точно таких же, как и сам Данилов, которые на своем родном языке являются никак не меньшими патриотами Украины, чем он", - написал депутат в собственном Telegram-канале.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В соответствии с этим документом неисполнение норм закона с 16 июля 2022 года влечет за собой штраф, который может быть увеличен при повторном нарушении. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции в Украине началась кампания по тотальной дерусификации. Власти на местах вводят полный запрет на использование русского языка и преподавание его в учебных заведениях.

Однако, согласно статье 10 конституции, в стране "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".