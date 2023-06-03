Депутаты парламента Турции 28-го созыва принимали присягу более 10 часов

Такая продолжительность связана с тем, что каждый из 600 избранных депутатов должен был выйти к трибуне и произнести клятву

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Депутаты Великого национального собрания Турции 28-го созыва официально вступили в ночь на субботу в должность, приняв присягу. Первое после выборов заседание парламента началось в пятницу в 14:00 по местному времени (совпадает с московским) и продлилось более 10 часов.

Такая продолжительность связана с тем, что по протоколу каждый из 600 избранных депутатов должен лично выйти к трибуне и прочитать текст присяги. Произнесение клятвы занимает в среднем около 40 секунд. Она содержит обязательства хранить и чтить ценности Турецкой Республики и принципы, заложенные ее основателем Мустафой Кемалем Ататюрком. Депутатам нельзя дополнять текст, предварять его приветствиями или благодарностями, ошибаться при чтении. Подобные нарушения происходили, и спикер повторно вызывал народных избранников к трибуне.

Заседание открыл председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели. Он является наиболее возрастным из депутатов, поэтому в соответствии с уставом должен был в качестве временного спикера провести первое заседание. Позднее законодатели проголосуют за постоянного председателя. В начале церемонии парламент посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который поприветствовал народных избранников в зале заседаний. Он примет присягу здесь же в субботу в 15:00.