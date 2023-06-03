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Эскалация в Косове

Белый дом призвал приштинские власти вывести силы полиции из муниципалитетов

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер также отметил, что ожидает возобновления диалога, который инициировал Евросоюз

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косова Альбином Курти отметил необходимость вывода сил полиции из муниципалитетов в северной части самопровозглашенной республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

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Как следует из документа, Файнер "отметил озабоченность США ситуацией на севере Косова и призвал все стороны предпринять шаги для деэскалации ситуации". "Он призвал правительство Косова позволить избранным мэрам исполнять свои обязанности, находясь в альтернативных местах, и вывести полицию из муниципальных зданий", - уточнили в Белом доме.

В заявлении говорится, что Файнер "приветствовал готовность <...> Курти работать над созданием условий для новых выборов". Он также подчеркнул, что США ожидают от обеих сторон возобновления диалога, инициированного Евросоюзом, и полного выполнения договоренностей о нормализации отношений. 

Теги:
СШАЭскалация в Косове
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