Белый дом призвал приштинские власти вывести силы полиции из муниципалитетов

Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер также отметил, что ожидает возобновления диалога, который инициировал Евросоюз

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косова Альбином Курти отметил необходимость вывода сил полиции из муниципалитетов в северной части самопровозглашенной республики. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

Как следует из документа, Файнер "отметил озабоченность США ситуацией на севере Косова и призвал все стороны предпринять шаги для деэскалации ситуации". "Он призвал правительство Косова позволить избранным мэрам исполнять свои обязанности, находясь в альтернативных местах, и вывести полицию из муниципальных зданий", - уточнили в Белом доме.

В заявлении говорится, что Файнер "приветствовал готовность <...> Курти работать над созданием условий для новых выборов". Он также подчеркнул, что США ожидают от обеих сторон возобновления диалога, инициированного Евросоюзом, и полного выполнения договоренностей о нормализации отношений.