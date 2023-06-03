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Эскалация в Косове

Белый дом призвал Сербию отвести силы от административной границы с Косовом

По мнению первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера, властям Сербии следует "призвать протестующих на севере Косова действовать мирными методами"

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер в телефонном разговоре с президентом Сербии Александаром Вучичем высказался за отвод сил республики от административной границы с непризнанным Косовом. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома.

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"Файнер подчеркнул обеспокоенность Соединенных Штатов напряженной ситуацией на севере Косова и призвал все стороны предпринять шаги для деэскалации ситуации", - отмечается в документе. Файнер "призвал правительство Сербии отвести свои вооруженные силы, находящиеся рядом с границей", и распорядиться об отмене состояния их повышенной боеготовности. По мнению первого заместителя помощника президента США, властям Сербии следует "призвать протестующих на севере Косова действовать мирными методами".

Файнер также ранее провел телефонный разговор с премьером непризнанного Косова Альбином Курти и отметил необходимость вывода сил полиции из муниципалитетов в северной части самопровозглашенной республики. 

Теги:
СШАСербияВучич, АлександарЭскалация в Косове
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