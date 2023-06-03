2 июня, 23:06

Минфин США заявил о необходимости контактов с КНР по вопросам мировой экономики

Замминистра финансов Джей Шамбо в ходе встречи с послом Китая в Вашингтоне Се Фэном также высказался за взаимодействие при реагировании на глобальные вызовы

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо на состоявшейся в пятницу встрече с новым послом Китая в Вашингтоне Се Фэном высказался за двустороннее взаимодействие при реагировании на глобальные вызовы и поддержание контактов по вопросам, касающимся мировой экономики. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским финансовым ведомством.

"Это была откровенная и конструктивная встреча, она являлась частью предпринимаемых усилий по сохранению открытыми каналов связи и ответственному поддержанию двусторонних отношений", - отмечается в документе. Как из него следует, Шамбо на встрече "затронул вызывающие озабоченность темы" и "подчеркнул важность того, чтобы две крупнейшие экономики поддерживали тесные контакты по вопросам, касающимся мировой макроэкономики и финансов, а также взаимодействовали, реагируя на глобальные вызовы".

В апреле Шамбо, выступая на семинаре в Институте Брукингса, заявил, что США не планируют ограничивать рост КНР и намерены сохранять различные каналы связи с этой страной открытыми, чтобы избежать любых возможных конфликтов. Вместе с тем он в этом контексте утверждал, что Вашингтон "всегда будет противостоять несправедливой экономической практике".

В конце мая заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд также провела в Вашингтоне встречу с Се Фэном. "Открытый диалог жизненно важен для наших отношений с КНР", - написала она на своей странице в Twitter.

Се Фэн прибыл в Вашингтон 23 мая, сменив Цинь Гана, который в декабре 2022 года возглавил МИД КНР. Он работает в дипломатических структурах с 1986 года. До назначения на должность посла в Вашингтоне Се Фэн с 2021 года являлся заместителем министра иностранных дел. С 2017 по 2021 год он руководил комиссариатом МИД КНР в Гонконге, с 2014 по 2017 год работал послом в Индонезии. Кроме того, Се Фэн возглавлял департамент Северной Америки и Океании внешнеполитического ведомства Китая с 2010 по 2014 год. 

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