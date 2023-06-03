Байден заявил, что сделка по госдолгу помогла избежать краха репутации США

Президент США планирует подписать соответствующий законопроект 3 июня

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что достигнутая двухпартийная договоренность о потолке госдолга помогла избежать краха репутации страны как надежного финансового партнера.

"Репутация Америки как самого надежного и проверенного финансового партнера в мире была бы разрушена, поэтому было крайне важно достичь договоренности", - сказал он, выступая с обращением к согражданам, посвященным законопроекту о повышении потолка госдолга.

Американский лидер подтвердил, что намерен подписать законопроект 3 июня.