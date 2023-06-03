3 июня, 01:07,
обновлено 3 июня, 01:54

В Пентагоне заявили, что конфликт в Тайваньском проливе не является неизбежным

Evelyn Hockstein/ Pool via AP
Министр обороны США Ллойд Остин
© Evelyn Hockstein/ Pool via AP

При этом глава ведомства Ллойд Остин отметил, что в случае его развязывания он может стать катастрофой

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Конфликт в Тайваньском проливе в случае его развязывания стал бы настоящей катастрофой, Соединенные Штаты настроены на сохранение мира в регионе. Об этом заявил в субботу американский министр обороны Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог". Трансляция ведется на сайте Пентагона.

"Не стоит заблуждаться, конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой, - сказал он. - Так что мы нацелены на сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе".

Остин подчеркнул, что такой конфликт "не является ни неминуемым, ни неизбежным", и добавил, что число стран, нацеленных на сохранение мира и стабильности в регионе, "продолжает расти".

Отношения между США и Китаем

Также он отметил, что Вашингтон рассчитывает на выработку с Пекином более совершенных механизмов по предотвращению кризисных ситуаций, касающихся военных США и Китая.

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"США считают, что открытые линии связи с КНР являются жизненно важными. Особенно между нашим руководством в военной сфере и области обороны", - сказал Остин. По его словам, "диалог является необходимостью, а не наградой". "Чем больше мы разговариваем, тем легче нам избежать непонимания и неверных расчетов, которые могут привести к кризисам или конфликтам", - подчеркнул министр. "Я глубоко озабочен нежеланием КНР серьезнее взаимодействовать по вопросу о более совершенных механизмах для предотвращения кризисов между вооруженными силами двух стран", - добавил он. 

Теги:
СШАКитайТайваньОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
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