Глава Пентагона заявил о наращивании военного планирования с союзниками из АТР

Это необходимо для углубления правил и норм, способных продвигать благополучие и предотвращать конфликт, отметил Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены наращивать координацию, военное планирование и боевую подготовку со своими союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такое заявление в субботу сделал министр обороны США Ллойд Остин на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог", трансляция которой идет на сайте Пентагона.

"Наши общие цели ясны и состоят в отражении агрессии и углублении правил и норм, которые продвигают благополучие и предотвращают конфликт, - сказал он. - Поэтому мы наращиваем планирование, координацию и подготовку с нашими друзьями от Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей до Тихого океана".

"Шангри-Ла диалог" проводится ежегодно с 2002 года, в 2020 и 2021 годах форум отменяли из-за пандемии коронавируса. Организатором крупнейшего в Азиатско-Тихоокеанском регионе форума по безопасности выступает Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies). В 2022 году из-за ситуации на Украине организаторы отозвали приглашение российской стороне принять участие в форуме, в 2023 году приглашение РФ не направлялось.