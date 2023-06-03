США, Республика Корея и Япония расширят обмен данными о "ракетных угрозах" КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин не уточнил, как именно это планируют сделать

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония рассматривают возможности расширения обмена данными о "ракетных угрозах" со стороны КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог".

"США, Япония и Республика Корея укрепляют оперативную совместимость и изучают способы совершенствования обмена информацией о ракетных угрозах со стороны Северной Кореи", - сказал шеф Пентагона, не вдаваясь в подробности.

Трансляция его выступления шла на сайте американского военного ведомства.