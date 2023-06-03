3 июня, 01:27,
обновлено 3 июня, 01:42

В Пентагоне сообщили об отсутствии планов по созданию подобной НАТО структуры в АТР

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не пытаются сформировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) какую-то новую западную структуру безопасности, подобную Североатлантическому альянсу. С таким заверением выступил в субботу на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Шангри-Ла диалог" американский министр обороны Ллойд Остин.

"Скажу вам прежде всего, что мы не пытаемся создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каких шагов в военной сфере США ждут от своих европейских союзников в АТР. 

Теги:
СШАОстин, Ллойд
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация